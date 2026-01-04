Рейтинг@Mail.ru
Никто никогда не сражался за Сербию, кроме Красной армии, заявил Вучич
15:35 04.01.2026
Никто никогда не сражался за Сербию, кроме Красной армии, заявил Вучич
в мире
сербия
югославия
сша
александр вучич
иосип броз тито
оон
сербия
югославия
сша
в мире, сербия, югославия, сша, александр вучич, иосип броз тито, оон
В мире, Сербия, Югославия, США, Александр Вучич, Иосип Броз Тито, ООН
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Сербия должна рассчитывать на собственные силы, потому что почти никто никогда не сражался за нее, кроме Красной Армии во Вторую мировую войну, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства провел в воскресенье заседание Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств. По итогам заседания он сказал, что после операции США в Венесуэле стало абсолютно ясно, что международное право и Устав ООН не действуют, только сила.
"Чем наша экономика сильнее, тем мы сильнее. Что больше работаем, то мы сильнее и лучше, и мы должны доверять себе и собственным силам. Никто за Сербию не будет сражаться, потому что почти никогда, кроме Второй мировой войны, когда это сделала Красная Армия, никто не сражался. И мне не надо повторять вам все, что было с 1990-х годов до настоящего времени", - сказал Вучич после заседания.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии
3 апреля 2025, 14:59
 
