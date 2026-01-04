Рейтинг@Mail.ru
20:22 04.01.2026
Посольство России в Йемене рассказало об обращениях граждан
Посольство России в Йемене рассказало об обращениях граждан

ДОХА, 4 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Йемене получило много обращений граждан России, которые прибыли на йеменский архипелаг Сокотра как туристы и не могут покинуть его из-за сложностей с авиасообщением, говорится в заявлении посольства в социальной сети Х.
"В адрес посольства Российской Федерации в Йеменской Республике поступило большое количество обращений граждан РФ, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями. В настоящее время они не могут покинуть остров Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом", - отметили в дипмиссии.
