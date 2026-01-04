https://ria.ru/20260104/rossiya-2066386523.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:31:00+03:00
2026-01-04T11:31:00+03:00
2026-01-04T19:42:00+03:00
курчатов
курская аэс
происшествия
РИА Новости
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме