Курская АЭС работает в штатном режиме
11:31 04.01.2026 (обновлено: 19:42 04.01.2026)
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС. РИА Новости, 04.01.2026
курчатов, курская аэс, происшествия
Курчатов, Курская АЭС, Происшествия
Курская АЭС работает в штатном режиме

Блочный щит управления Курской атомной электрической станции
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции. Архивное фото
КУРСК, 4 янв - РИА Новости. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС.
Ранее в СМИ сообщалось о взрывах над курским городом атомщиков - Курчатовом, где располагается Курская АЭС. В субботу была объявлена опасность атаки БПЛА, которая действовала около 18 часов подряд.
"Все штатно, без происшествий. Радиационный фон в пределах естественных значений", - сообщили агентству в пресс-службе Курской АЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ
29 декабря 2025, 21:16
 
Курчатов Курская АЭС Происшествия
 
 
