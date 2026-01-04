https://ria.ru/20260104/rossiya-2066382308.html
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и сегмент товаров для ухода за детьми, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Преимущественную долю при этом занимает сегмент легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, сегмент полиграфической деятельности, товары для ухода за детьми", - сказал министр.
по данным Росстата
, объем производства непродовольственных детских товаров на конец 2025 года составил более 748 миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.