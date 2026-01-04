Рейтинг@Mail.ru
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
13:30 04.01.2026 (обновлено: 19:06 04.01.2026)
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и... РИА Новости, 04.01.2026
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров

Алиханов назвал полиграфию ведущей отраслью в производстве детских товаров

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и сегмент товаров для ухода за детьми, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Преимущественную долю при этом занимает сегмент легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, сегмент полиграфической деятельности, товары для ухода за детьми", - сказал министр.
Он добавил, что, по данным Росстата, объем производства непродовольственных детских товаров на конец 2025 года составил более 748 миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В России рынок детских товаров исчисляется триллионами, сообщил Алиханов
Вчера, 15:08
 
Россия
 
 
