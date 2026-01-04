Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и сегмент товаров для ухода за детьми, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.