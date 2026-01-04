Рейтинг@Mail.ru
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 04.01.2026 (обновлено: 18:48 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/rossiya-2066380397.html
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России - РИА Новости, 04.01.2026
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России
Несколько регионов в России смогли познакомиться с новыми дорожными знаками еще в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:00:00+03:00
2026-01-04T18:48:00+03:00
общество
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001433576_0:0:937:527_1920x0_80_0_0_afd3d3657a8304601613065269f2eedf.jpg
https://ria.ru/20251216/pdd-2062267286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001433576_598:8:1280:519_1920x0_80_0_0_8f8d0dd3283312fd9fd4e2b3340b2e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России

РИА Новости: Шалаев рассказал о новых дорожных знаках в России

© Иллюстрация РИА НовостиНовые дорожные знаки
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Новые дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Несколько регионов в России смогли познакомиться с новыми дорожными знаками еще в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
Обновлённый ГОСТ по дорожным знакам стал обязательным с 1 января текущего года.
"Обновлённые стандарты у нас появились в феврале 2025 года, но со сроком ввода в действие только в январе 2026 года. Таким образом, участники дорожного движения смогли познакомиться с новыми знаками. В ряде регионов в экспериментальном порядке уже опробовали новые знаки. Задача состояла в оптимизации, безусловно не снижая при этом, а может быть, где-то и повышая требования безопасности", - сказал Шалаев.
Обновленный ГОСТ по дорожным знакам привнес и несколько новых. Также разнообразились виды информационных табличек. Так, например, вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку.
Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия".
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: в ПДД планируют внести важные изменения
16 декабря 2025, 02:56
 
ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала