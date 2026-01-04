Глава Росстандарта рассказал о новых дорожных знаках в России

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Несколько регионов в России смогли познакомиться с новыми дорожными знаками еще в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

Обновлённый ГОСТ по дорожным знакам стал обязательным с 1 января текущего года.

"Обновлённые стандарты у нас появились в феврале 2025 года, но со сроком ввода в действие только в январе 2026 года. Таким образом, участники дорожного движения смогли познакомиться с новыми знаками. В ряде регионов в экспериментальном порядке уже опробовали новые знаки. Задача состояла в оптимизации, безусловно не снижая при этом, а может быть, где-то и повышая требования безопасности", - сказал Шалаев

Обновленный ГОСТ по дорожным знакам привнес и несколько новых. Также разнообразились виды информационных табличек. Так, например, вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку.

Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".