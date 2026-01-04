Эксперт рассказал о ситуации с ценами на бензин в январе 2026 года

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Начало года традиционно является спокойным для российского рынка топлива, поэтому и в январе нового, 2026 года ситуация с ценами на бензин будет стабильной, особенно на фоне роста производства, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.

Так, в январе 2024 года отгрузки бензина в США на внутренний рынок составили 8,3 миллиона баррелей в сутки - это на 11% ниже, чем в июле, и на 8% ниже, чем по году в целом, отмечает эксперт. Схожая картина повторилась и в 2025 году: в январе спрос на бензин в США составил 8,5 миллиона баррелей в сутки, тогда как в июле - 9,2 миллиона баррелей в сутки, а за первые девять месяцев - 8,9 миллиона баррелей в сутки.