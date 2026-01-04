Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле уместной и ожидаемой, предположил, что Москва поднимет этот вопрос в Совете безопасности ООН.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.