Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле уместной и ожидаемой, предположил, что Москва поднимет этот вопрос в Совете безопасности ООН.
Глава сербского государства провел в воскресенье заседание Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств. По итогам заседания он сказал, что после операции США в Венесуэле стало абсолютно ясно, что международное право и Устав ООН не действуют, только сила.
"Что касается российской реакции, она ожидаемая, уместная с их позиции, они осудили нарушение международного права. Думаю, что было совсем ошибочным кому-либо ожидать, что в то время, когда у них есть свои конфликты, и даже если бы его не было, было бы также, но в то время когда у них большие, планетарные конфликты, ожидать, что они могут помочь настолько удаленной стране… Они выйдут с этим в Совете безопасности ООН, выступит (постпред РФ при ООН Василий – ред.) Небензя, исключительный дипломат, - это то, что они могут сделать", - сказал Вучич в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности Сербии.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
