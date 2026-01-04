Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной - РИА Новости, 04.01.2026
16:41 04.01.2026
Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной
Президент Сербии Александр Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле уместной и ожидаемой, предположил, что Москва поднимет этот вопрос в Совете...
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
александр вучич
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, александр вучич, дональд трамп, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Александр Вучич, Дональд Трамп, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Вучич назвал реакцию России на действия США в Венесуэле уместной

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле уместной и ожидаемой, предположил, что Москва поднимет этот вопрос в Совете безопасности ООН.
Глава сербского государства провел в воскресенье заседание Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств. По итогам заседания он сказал, что после операции США в Венесуэле стало абсолютно ясно, что международное право и Устав ООН не действуют, только сила.
"Что касается российской реакции, она ожидаемая, уместная с их позиции, они осудили нарушение международного права. Думаю, что было совсем ошибочным кому-либо ожидать, что в то время, когда у них есть свои конфликты, и даже если бы его не было, было бы также, но в то время когда у них большие, планетарные конфликты, ожидать, что они могут помочь настолько удаленной стране… Они выйдут с этим в Совете безопасности ООН, выступит (постпред РФ при ООН Василий – ред.) Небензя, исключительный дипломат, - это то, что они могут сделать", - сказал Вучич в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности Сербии.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
