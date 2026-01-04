https://ria.ru/20260104/rossija-2066359261.html
Названы самые популярные профессии в нефтегазовой отрасли
Названы самые популярные профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 04.01.2026
Названы самые популярные профессии в нефтегазовой отрасли
Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь,... РИА Новости, 04.01.2026
РИА Новости: электромонтажник и сварщик возглавили топ профессий в нефтедобыче
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Топ-5 позиций: электромонтажник, сварщик, разнорабочий, машинист, слесарь", - привели аналитики перечень популярных позиций среди профессий в нефтегазовой отрасли РФ
При этом в конце списка оказались секретарь-переводчик, начальник отдела маркетинга и эксперт направления организационного развития.
Отмечается, что в нефтегазовой отрасли более 160 укрупненных профессиональных ролей.
Аналитики указали, что в число самых распространенных обязанностей в разрезе профролей для технолога, геолога, механика, инженера-конструктора вошли выполнение ремонтных работ и производственного технического контроля, бурение, текущий и капитальный ремонт скважин, контроль качества, разработка проектной, технической и конструкторской документации, ведение отчетности.