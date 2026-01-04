Названы самые популярные профессии в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Электромонтажник, сварщик и разнорабочий стали самыми популярными профессиями в российской нефтегазовой отрасли, а в топ-5 помимо них вошли машинист и слесарь, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Топ-5 позиций: электромонтажник, сварщик, разнорабочий, машинист, слесарь", - привели аналитики перечень популярных позиций среди профессий в нефтегазовой отрасли РФ

При этом в конце списка оказались секретарь-переводчик, начальник отдела маркетинга и эксперт направления организационного развития.

Отмечается, что в нефтегазовой отрасли более 160 укрупненных профессиональных ролей.