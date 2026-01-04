https://ria.ru/20260104/rossija-2066341268.html
Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО за три часа сбили 11 дронов ВСУ над российскими регионами