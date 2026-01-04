Рейтинг@Mail.ru
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА - РИА Новости, 04.01.2026
11:23 04.01.2026
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА - РИА Новости, 04.01.2026
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА
В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:23:00+03:00
2026-01-04T11:23:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА

Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно получить профессию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчащиеся колледжа
Учащиеся колледжа - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Учащиеся колледжа. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД", - говорится в сообщении.
Занятость выпускников колледжей и техникумов в Подмосковье превысила 95%
15 декабря 2025, 15:40
15 декабря 2025, 15:40
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей.
"Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - сказал Володин.
По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.
Ранее, 26 декабря, также заработали нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников спецоперации. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Как отмечал Володин, необходимо сделать все, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни.
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
10 декабря 2025, 11:45
10 декабря 2025, 11:45
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
