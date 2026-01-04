В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД ", - говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей.

"Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - сказал Володин.

По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.