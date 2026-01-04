https://ria.ru/20260104/rossija-2066329885.html
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА - РИА Новости, 04.01.2026
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА
В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:23:00+03:00
2026-01-04T11:23:00+03:00
2026-01-04T11:23:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594125107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0ceb68126a0e79dcd65ba70404345d5.jpg
https://ria.ru/20251215/zanyatost-2062161238.html
https://ria.ru/20251210/sovfed-2061058714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594125107_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e76d83320a306a7682836eef6e746e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России вступил в силу закон о профобразовании для не сдавших ГИА
Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно получить профессию
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает
пресс-служба Госдумы.
"Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД
", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей.
"Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - сказал Володин.
По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.
Ранее, 26 декабря, также заработали нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников спецоперации. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Как отмечал Володин, необходимо сделать все, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни.