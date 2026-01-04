Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию - РИА Новости, 04.01.2026
08:15 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/rossija-2066315007.html
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию - РИА Новости, 04.01.2026
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию
Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T08:15:00+03:00
2026-01-04T08:15:00+03:00
россия
персидский залив
индия
никита кондратьев
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
персидский залив
индия
россия, персидский залив, индия, никита кондратьев, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Персидский залив, Индия, Никита Кондратьев, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию

Кондратьев: каждый третий иностранный турист приезжает в Россию из Китая

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть рост есть по сравнению с предыдущим годом", - сказал Кондратьев.
Из общего потока иностранных туристов в Россию в 2025 году, по его словам, "30% приходится на китайцев". "На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия", - пояснил глава департамента.
По его словам, задача на 2026 год - выйти на приезд 6,5 миллионов иностранных туристов в Россию.
Это укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин, заключил Кондратьев.
Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам
29 декабря 2025, 04:14
 
РоссияПерсидский заливИндияНикита КондратьевВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
