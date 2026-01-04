В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В целом год позитивный. Выйдем на цифры в 5,4-5,5 миллиона въездных туристических поездок, то есть рост есть по сравнению с предыдущим годом", - сказал Кондратьев.
Из общего потока иностранных туристов в Россию в 2025 году, по его словам, "30% приходится на китайцев". "На втором месте страны Персидского залива. Индия, Турция, европейские страны тоже в топе, в первую очередь, Германия", - пояснил глава департамента.
По его словам, задача на 2026 год - выйти на приезд 6,5 миллионов иностранных туристов в Россию.
Это укладывается в цель по достижению въезда 16 миллионов иностранных туристов в Россию и утроению экспорта туристических услуг к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин, заключил Кондратьев.
