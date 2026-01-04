В Минэкономразвития рассказали, откуда приезжают туристы в Россию

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россию в 2025 году посетили 5,5 миллионов иностранных туристов, треть из них - китайцы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.