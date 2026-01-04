https://ria.ru/20260104/rodnina-2066332880.html
"Депутаты раздражали людей": Роднина ответила на вопрос о работе в Госдуме
"Депутаты раздражали людей": Роднина ответила на вопрос о работе в Госдуме
ирина роднина
вокруг спорта
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в интервью РИА Новости, что законодатели со временем меняются, раньше некоторые из них, бывало, вели себя некорректно.
«
"Любая новая работа - это непросто, - ответила Роднина на вопрос, сложно ли было спортсменке адаптироваться к работе в Госдуме. - У нас есть пленарные недели, региональные встречи с избирателями. Если я в 2007 году избралась по спискам, то последние два созыва - как одномандатник. Это совершенно другая ответственность. У людей, к сожалению, в том числе по нашей вине, создалось не совсем правильное понятие о том, кто такие депутаты. Впоследствии было принято много законов, регламентирующих обязанности депутатов. Теперь достаточно высокие требования к нашей деятельности. Раньше такого не было".
"Я никогда не забуду, как мне один раз на выборах женщина сказала: "Я знаю, что вы идете, чтобы получить неприкосновенность". Я ответила ей: "Слушайте, мы в таком возрасте, когда счастливы, если кто-то прикасается". Депутаты тоже вели себя по-разному, и это раздражало людей. А чего не замарать депутата? Для некоторых журналистов это прямо бальзам в работе", - поделилась она.
Роднина затруднилась ответить, с чем связано повышенное внимание к людям ее статуса.
"Что это: зависть или желание выделиться? Не знаю. Тем более возможностей найти болевые точки у любого человека достаточно. Сейчас очищаются и сами депутаты, и люди в исполнительной власти. Раньше было много людей, которые занимались грабежом страны. Мы все учимся и меняемся по ходу", - добавила Роднина.
Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в четверг на сайте РИА Новости.