Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 04.01.2026 (обновлено: 21:16 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/pvo-2066359966.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:18:00+03:00
2026-01-04T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву

ПВО уничтожила 40 пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляют рейсы по согласованию. В Жуковском ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала