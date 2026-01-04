https://ria.ru/20260104/pvo-2066359966.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:18:00+03:00
2026-01-04T16:18:00+03:00
2026-01-04T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
ПВО уничтожила 40 пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ