Рейтинг@Mail.ru
Нефтяники поделились новогодними приметами вахтовиков - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/primety-2066314060.html
Нефтяники поделились новогодними приметами вахтовиков
Нефтяники поделились новогодними приметами вахтовиков - РИА Новости, 04.01.2026
Нефтяники поделились новогодними приметами вахтовиков
Среди нефтяников есть примета, что если попасть на вахту на месторождение в Арктике и загадать там желание, то оно обязательно сбудется, а северное сияние в... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:43:00+03:00
2026-01-04T07:43:00+03:00
россия
арктика
баренцево море
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109121_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4116301eee8cdeb5f35c4c29d230f390.jpg
https://ria.ru/20251212/novak-2061679283.html
https://ria.ru/20251203/neft-2059467112.html
https://ria.ru/20251009/neftjaniki-2047393416.html
россия
арктика
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109121_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_cea192517435084cf42d24ebdf9b2734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, баренцево море, газпром
Россия, Арктика, Баренцево море, Газпром
Нефтяники поделились новогодними приметами вахтовиков

РИА Новости: вахтовики верят, что северное сияние на Новый год сулит удачу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Среди нефтяников есть примета, что если попасть на вахту на месторождение в Арктике и загадать там желание, то оно обязательно сбудется, а северное сияние в новогоднюю ночь сулит удачу на нефтяном промысле, рассказали РИА Новости в "Газпром нефти".
Добыча нефти никогда не останавливается, и даже новогодняя ночь на вахте - рабочая. Для непрерывности и безопасности процессов коллектив трудится в несколько смен. Часть сотрудников "Газпром нефти" на месторождениях встречает Новый год на рабочем месте, поэтому для них символическое празднование проходит в обед 1 января.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Российским нефтяникам нужны инвестиции для роста добычи, заявил Новак
12 декабря 2025, 15:32
"Встретить Новый год на вахте в Арктике или в автономии среди якутской тайги считается хорошей приметой. Сотрудники арктических промыслов делятся, что загаданное в новогоднюю ночь на вахте желание обязательно сбывается, а северное сияние в ночь на 1 января - к удаче для всего промысла", - рассказали в "Газпром нефти".
Традиционно вахтовики украшают промысел и устанавливают ель. Но зажигать огни на елках принято не сразу. А две елки ставят даже на "Приразломной" - единственной нефтедобывающей платформе на российском арктическом шельфе в Баренцевом море.
"Одну - в зоне прилета, через которую после вертолета проходят все прибывающие на вахту сотрудники, и вторую - в столовой. Под елку сажают мягкие игрушки - моржа и белого медведя - арктических животных, которых можно встретить в Баренцевом море. Зажигать огни на новогодней ели и праздничную иллюминацию на месторождениях во всех регионах принято после подтверждения выполнения бизнес-плана", - отметили в компании.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
дополняется ...
В сам праздничный день нередко проходят встречи в формате конференц-связи сотен работников "Газпром нефти", находящихся как в городах, так и на месторождениях в разных регионах - от Оренбуржья до Дальнего Востока. Также часто в преддверии Нового года сотрудники промыслов проводят товарищеские матчи и соревнования, устраивают квизы и командные игры. По традиции в новогоднюю ночь вахтовики смотрят обращение президента России.
Что касается новогоднего стола для вахтовиков, то на нем всегда есть как традиционные новогодние салаты - сельдь под шубой и оливье, - так и разнообразные фрукты, фирменные блюда от поваров и десерты, в том числе с местной ягодой - северной клюквой и брусникой.
"Меню формируется с учетом пожеланий коллектива. Алкоголь под строгим запретом, и в новогоднюю ночь сотрудники поднимают бокалы с безалкогольными напитками - соками и лимонадом. На месторождениях "Газпром нефти" работают сотрудники из всех регионов России, и, собираясь на новогоднюю вахту, они созваниваются и обсуждают, кто и что привезет из местных деликатесов", - рассказали в компании.
Сотрудники часто обмениваются небольшими подарками, но не только между собой.
"На арктических промыслах есть традиция поздравлять соседей - коренных жителей Севера. Например, коллектив Восточно-Мессояхского - самого северного материкового месторождения России - ежегодно поздравляет детей из ближайших оленеводческих стойбищ. Ребятам вручают новогодние подарки, а взрослым - сладкие пироги, испеченные в арктической столовой. В этот период в тундру к родителям возвращаются школьники из интернатов", - поделились в "Газпром нефти".
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
9 октября 2025, 22:03
 
РоссияАрктикаБаренцево мореГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала