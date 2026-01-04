https://ria.ru/20260104/pozhar-2066373382.html
В Швейцарии при пожаре в баре погиб гражданин Румынии
В Швейцарии при пожаре в баре погиб гражданин Румынии
В швейцарском Кран-Монтана при пожаре погиб гражданин Румынии
КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Один гражданин Румынии погиб в результате пожара в баре Le Constellation в швейцарском горном курорте Кран-Монтана, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел Румынии.
Ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства уточняла, что этот гражданин числился среди пропавших без вести после происшествия.
"В соответствии с данными швейцарских властей, гражданин, ранее считавшийся пропавшим без вести, скончался. Представители посольства в Берне
находятся в контакте с семьей погибшего и оказывают ей консульскую поддержку", - говорится в сообщении МИД Румынии
.
Отмечается, что румынская сторона будет публично сообщать о любых официально подтвержденных событиях.
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона
, Лозанны
, Женевы
и Цюриха
.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ
в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.