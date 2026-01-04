В Швейцарии при пожаре в баре погиб гражданин Румынии

КИШИНЕВ, 4 янв — РИА Новости. Один гражданин Румынии погиб в результате пожара в баре Le Constellation в швейцарском горном курорте Кран-Монтана, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел Румынии.

По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.