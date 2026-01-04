ЖЕНЕВА, 4 янв - РИА Новости. Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана, среди них, в том числе, граждане Италии и ОАЭ, Румынии и Турции, следует из заявления правоохранителей, таким образом, были установлены личности 24 из 40 жертв трагедии.
Большинству жертв было от 14 до 18 лет.
Накануне власти сообщили об опознании других 8 тел, все эти погибшие являлись гражданами Швейцарии.
Ранее президент конфедерации Ги Пармелен объявил, что 9 января станет днем национального траура по погибшим.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.