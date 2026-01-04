Рейтинг@Mail.ru
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана - РИА Новости, 04.01.2026
12:41 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/pozhar-2066338549.html
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана - РИА Новости, 04.01.2026
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана
в мире, вале (кантон), италия, оаэ, ги пармелен
В мире, Вале (кантон), Италия, ОАЭ, Ги Пармелен
Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана

Полиция Вале опознала еще 24 из 40 жертв пожара в баре в Кран-Монтана

ЖЕНЕВА, 4 янв - РИА Новости. Полиция Вале опознала еще 16 жертв пожара в Кран-Монтана, среди них, в том числе, граждане Италии и ОАЭ, Румынии и Турции, следует из заявления правоохранителей, таким образом, были установлены личности 24 из 40 жертв трагедии.
"Были опознаны еще 16 жертв пожара в баре "Le Constellation", произошедшего 1 января 2026 года. Среди погибших - четыре швейцарки, шесть швейцарцев, двое итальянцев, юноша с двойным гражданством Италии и ОАЭ, румын, француз и турок", - говорится в пресс-релиза полиции.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Против владельцев бара в Кран-Монтана начали расследование
3 января, 18:06
Большинству жертв было от 14 до 18 лет.
Накануне власти сообщили об опознании других 8 тел, все эти погибшие являлись гражданами Швейцарии.
Ранее президент конфедерации Ги Пармелен объявил, что 9 января станет днем национального траура по погибшим.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.
Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Шесть итальянцев до сих пор числятся пропавшими после пожара в Швейцарии
2 января, 16:50
 
В миреВале (кантон)ИталияОАЭГи Пармелен
 
 
