В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Республики Крым, состояние одного взрослого и одного ребенка тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.