Рейтинг@Mail.ru
Карелин рассказал о соперничестве в политике - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
09:11 04.01.2026 (обновлено: 11:40 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/politika-2066318570.html
Карелин рассказал о соперничестве в политике
Карелин рассказал о соперничестве в политике - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Карелин рассказал о соперничестве в политике
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что в политике привык побеждать в честном... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T09:11:00+03:00
2026-01-04T11:40:00+03:00
спорт
александр карелин
госдума рф
совет федерации рф
единоборства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843759227_0:185:1352:946_1920x0_80_0_0_84fe31e2bcdd27ac50a65ef7e698a4b1.jpg
https://ria.ru/20251229/karelin--2065294207.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843759227_0:0:1352:1014_1920x0_80_0_0_4348a362ec174a70cfdd050992872a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр карелин, госдума рф, совет федерации рф
Спорт, Александр Карелин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единоборства
Карелин рассказал о соперничестве в политике

Карелин рассказал, что в политике привык побеждать в честном соперничестве

© Фото : Платон Шиликов / журнал "Большой спорт"Александр Карелин
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Платон Шиликов / журнал "Большой спорт"
Александр Карелин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что в политике привык побеждать в честном соперничестве.
Новосибирец впервые был избран депутатом Госдумы в 1999 году и бессменно работал до 2020 года. С 2020 года является сенатором Совета Федерации.
"Спустя много лет (после первого избрания депутатом Госдумы) перед предварительным голосованием в нашей партии подходит ко мне молодой парень и говорит: "Александр Александрович, ну сколько уже можно, подвиньтесь". Я ему говорю: "Вставай напротив, набирай воздуха в легкие, выбирай аргументы, воплощай все в звуки. Находи последователей. Не посредников и политтехнологов, а последователей", - сказал Карелин, обосновывая свою жизненную позицию.
"И когда ты сможешь тем, кто готов за тобой пойти, объяснить, почему ты это делаешь и почему ты в этом убежден, только тогда у тебя будут все шансы. А до этого я буду участвовать", - добавил собеседник агентства.
Олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Карелин считает, что Большунов как звезда спорта должен быть сдержаннее
29 декабря 2025, 09:33
 
ЕдиноборстваСпортАлександр КарелинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала