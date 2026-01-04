https://ria.ru/20260104/politika-2066318570.html
Карелин рассказал о соперничестве в политике
Карелин рассказал о соперничестве в политике - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Карелин рассказал о соперничестве в политике
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что в политике привык побеждать в честном... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T09:11:00+03:00
2026-01-04T09:11:00+03:00
2026-01-04T11:40:00+03:00
спорт
александр карелин
госдума рф
совет федерации рф
единоборства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843759227_0:185:1352:946_1920x0_80_0_0_84fe31e2bcdd27ac50a65ef7e698a4b1.jpg
https://ria.ru/20251229/karelin--2065294207.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843759227_0:0:1352:1014_1920x0_80_0_0_4348a362ec174a70cfdd050992872a92.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр карелин, госдума рф, совет федерации рф
Спорт, Александр Карелин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единоборства
Карелин рассказал о соперничестве в политике
Карелин рассказал, что в политике привык побеждать в честном соперничестве
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил в интервью РИА Новости, что в политике привык побеждать в честном соперничестве.
Новосибирец впервые был избран депутатом Госдумы
в 1999 году и бессменно работал до 2020 года. С 2020 года является сенатором Совета Федерации
.
"Спустя много лет (после первого избрания депутатом Госдумы) перед предварительным голосованием в нашей партии подходит ко мне молодой парень и говорит: "Александр Александрович
, ну сколько уже можно, подвиньтесь". Я ему говорю: "Вставай напротив, набирай воздуха в легкие, выбирай аргументы, воплощай все в звуки. Находи последователей. Не посредников и политтехнологов, а последователей", - сказал Карелин
, обосновывая свою жизненную позицию.
"И когда ты сможешь тем, кто готов за тобой пойти, объяснить, почему ты это делаешь и почему ты в этом убежден, только тогда у тебя будут все шансы. А до этого я буду участвовать", - добавил собеседник агентства.