https://ria.ru/20260104/pogoda-2066405254.html
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем недели
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем недели - РИА Новости, 04.01.2026
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем недели
Воскресенье стало самым теплым днем недели в столичном регионе, похолодание начнется с понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:30:00+03:00
2026-01-04T22:30:00+03:00
2026-01-04T22:30:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
коломна
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a3b257022ace80ff90ed3fbe7c84e89.jpg
https://ria.ru/20260104/moskva-2066367361.html
москва
московская область (подмосковье)
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1f49d1a367dde4164f89b9dee4ee5157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), коломна, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Михаил Леус, Новый год
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем недели
Воскресенье стало самым теплым днем недели в Москве перед похолоданием