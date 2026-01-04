В Сибири грузовой поезд насмерть сбил трех человек

"Сегодня в вечернее время, на 5115 км перегона Усолье-Сибирское – Мальта Восточно-Сибирской железной дороги подвижным составом грузового поезда смертельно травмированы три человека (из них двое несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, среди погибших мужчина и двое несовершеннолетних. На предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады они не реагировали. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм все пострадавшие скончались на месте.