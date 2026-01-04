Рейтинг@Mail.ru
В Сибири грузовой поезд насмерть сбил трех человек
18:42 04.01.2026
В Сибири грузовой поезд насмерть сбил трех человек
Грузовой поезд насмерть сбил трех человек, в том числе двух подростков, на железнодорожном перегоне вблизи города Усолье-Сибирское, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
Происшествия
В Сибири грузовой поезд насмерть сбил трех человек

Около Усолье-Сибирского грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двух подростков

ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Грузовой поезд насмерть сбил трех человек, в том числе двух подростков, на железнодорожном перегоне вблизи города Усолье-Сибирское, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в вечернее время, на 5115 км перегона Усолье-Сибирское – Мальта Восточно-Сибирской железной дороги подвижным составом грузового поезда смертельно травмированы три человека (из них двое несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, среди погибших мужчина и двое несовершеннолетних. На предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады они не реагировали. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм все пострадавшие скончались на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности двух и более лиц.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину
21 августа 2025, 09:29
 
