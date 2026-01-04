Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" отстранил российского хоккеиста от игр
Хоккей
 
12:07 04.01.2026 (обновлено: 12:25 04.01.2026)
"Питтсбург" отстранил российского хоккеиста от игр
"Питтсбург" отстранил российского хоккеиста от игр - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Питтсбург" отстранил российского хоккеиста от игр
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб команды в Уилкс-Барре... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Новости
спорт, сша, егор замула, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Егор Замула, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Питтсбург" отстранил российского хоккеиста от игр

"Питтсбург" отстранил Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб

© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"Егор Замула
Егор Замула - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"
Егор Замула. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб команды в Уилкс-Барре (США), сообщает журналист Фрэнк Серавалли в соцсети Х.
Замула 31 декабря был обменян в "Питтсбург" из клуба "Филадельфия Флайерз", в обратную сторону направился нападающий Филип Томасино. Ранее россиянин был выставлен "летчиками" на драфт отказов.
До обмена сообщалось, что Замула рассматривал возможность расторжения контракта с "Филадельфией", чтобы стать свободным агентом и, предположительно, подписать контракт с другой командой НХЛ. Однако россиянин не смог найти клуб с его нынешней зарплатой в 1,7 миллиона долларов за сезон.
Замуле 25 лет. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей, отметился одной голевой передачей и достиг среднего показателя полезности "+4". За всю карьеру в НХЛ он выступал за "Филадельфию", в составе которой набрал суммарно 41 балл (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах в чемпионатах лиги.
Защитник Филадельфии Флайерз Егора Замула - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
29 декабря 2025, 00:09
 
ХоккейСпортСШАЕгор ЗамулаПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
