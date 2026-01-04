В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище

"По данным следствия, ночью с 27 на 28 июня 2025 года молодой человек и девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Сестрорецкого кладбища, совершили действия, оскверняющие место захоронения и надмогильное сооружение. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.