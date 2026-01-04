https://ria.ru/20260104/peterburg-2066335181.html
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
Молодой человек и девушка, которые в июне 2025 года в нетрезвом виде осквернили могилу на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, были задержаны, возбуждено... РИА Новости, 04.01.2026
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
