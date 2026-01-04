Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/peterburg-2066335181.html
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище - РИА Новости, 04.01.2026
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище
Молодой человек и девушка, которые в июне 2025 года в нетрезвом виде осквернили могилу на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, были задержаны, возбуждено... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:13:00+03:00
2026-01-04T12:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали двух человек, осквернивших могилу на кладбище

В Петербурге задержали двух человек за осквернение могилы в июне

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Молодой человек и девушка, которые в июне 2025 года в нетрезвом виде осквернили могилу на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге, были задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"По данным следствия, ночью с 27 на 28 июня 2025 года молодой человек и девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Сестрорецкого кладбища, совершили действия, оскверняющие место захоронения и надмогильное сооружение. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения, совершенном группой лиц, отметили в пресс-службе.
В главке регионального СК добавили, что фигуранты признали вину.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
3 апреля 2025, 04:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала