В Первоуральске ликвидировали открытое горение при взрыве газа в жилом доме
Открытое горение при взрыве газа и пожаре ликвидировано на 35 "квадратах" в свердловском Первоуральске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:29:00+03:00
происшествия
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
