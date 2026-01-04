Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 04.01.2026
01:41 04.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 04.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из... РИА Новости, 04.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии

Депутат Панеш: размер пенсии зависит от стажа, баллов и надбавок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Фактическая сумма у конкретного человека зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты. Социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей", - сказал Панеш.
Он отметил, что для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата.
"С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. Чтобы прикинуть размер своей страховой пенсии, берут количество баллов, умножают на 156,76 и прибавляют 9 584,69. Чтобы понять именно прибавку от январской индексации, текущую выплату умножают на 7,6% и прибавляют к прежней сумме", - добавил депутат.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Выплаты, пенсии, ЖКХ, ипотека. Что изменится с 1 января
1 января, 08:00
 
Госдума РФОбществоЛДПРНовый год
 
 
