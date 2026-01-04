https://ria.ru/20260104/pensiya-2066294255.html
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии - РИА Новости, 04.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T01:41:00+03:00
2026-01-04T01:41:00+03:00
2026-01-04T01:41:00+03:00
госдума рф
общество
лдпр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
https://ria.ru/20260101/yanvar-2065491146.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, лдпр, новый год
Госдума РФ, Общество, ЛДПР, Новый год
Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии
Депутат Панеш: размер пенсии зависит от стажа, баллов и надбавок
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Фактическая сумма у конкретного человека зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты. Социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей", - сказал Панеш.
Он отметил, что для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата.
"С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. Чтобы прикинуть размер своей страховой пенсии, берут количество баллов, умножают на 156,76 и прибавляют 9 584,69. Чтобы понять именно прибавку от январской индексации, текущую выплату умножают на 7,6% и прибавляют к прежней сумме", - добавил депутат.