Депутат Госдумы рассказал, от чего зависит размер пенсии

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Размер пенсии зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты, а для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"Фактическая сумма у конкретного человека зависит от стажа, баллов, районных надбавок и права на дополнительные выплаты. Социальные пенсии назначаются тем, кто не сформировал право на страховую пенсию, также их получают инвалиды, дети-инвалиды и дети, потерявшие родителей", - сказал Панеш.

Он отметил, что для страховой пенсии по старости итоговая сумма складывается из двух частей: баллы, накопленные за трудовую деятельность, и фиксированная выплата.