Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Теннис
 
10:51 04.01.2026
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет РИА Новости Спорт, 04.01.2026
теннис
спорт
брисбен
румыния
анастасия павлюченкова
спорт, брисбен, румыния, анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Брисбен, Румыния, Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

Павлюченкова проиграла Кырсте в первом круге турнира в Брисбене

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
В своем стартовом матче 34-летняя Павлюченкова, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA, уступила 43-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии со счетом 3:6, 1:6. Соперницы провели на корте чуть более одного часа.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
04 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Сорана Кырстя
2 : 06:36:1
Анастасия Павлюченкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
За выход в 1/8 финала соревнований в Брисбене Кырстя поборется с латвийкой Еленой Остапенко (23-й номер рейтинга).
Теннис
 
