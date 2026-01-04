https://ria.ru/20260104/pavljuchenkova-2066327567.html
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T10:51:00+03:00
2026-01-04T10:51:00+03:00
2026-01-04T11:41:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
румыния
анастасия павлюченкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899281574_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_6996be9d5e04bb59208fa566e41915ca.jpg
https://ria.ru/20260104/sharapova-uilyams-2065733858.html
брисбен
румыния
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899281574_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3836c610a69651ce55db606e9ec8ba64.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, румыния, анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Брисбен, Румыния, Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Павлюченкова проиграла Кырсте в первом круге турнира в Брисбене