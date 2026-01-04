Как сложилась судьба террористов Овечкиных, угнавших самолет в 1988-м?

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В марте 1988 года многодетная семья Овечкиных совершила громкий теракт, захватив самолет. В результате погибли пятеро преступников, три пассажира и бортпроводница, а еще 19 человек получили ранения.

Как сложилась дальнейшая судьба членов семьи, которые были известны на всю страну как джазовый ансамбль?

Обман, стоивший жизней

Власти приняли решение не выпускать захваченный самолет из страны. Тем более в те годы система правоохранительных органов СССР еще не была рассчитана на противодействие террористам, целью которых становятся мирные жители. Самолет посадили на военном аэродроме Вещево, рядом с Ленинградом.

© Flickr / Darla Hueske Взлетно-посадочная полоса аэродрома © Flickr / Darla Hueske Взлетно-посадочная полоса аэродрома

Террористов заверили, что они сели в Финляндии, но те раскусили обман. Тогда Дмитрий Овечкин расстрелял в упор бортпроводницу Тамару Жаркую. Переговоры окончились ничем, и начался штурм.

"Страна очередей и дефицита"

Жизнь матери семейства Овечкиных Нинель складывалась непросто. Воспитанница детского дома, она рано осталась без мужа, сама занималась воспитанием детей. Она и стала руководительницей семейного коллектива. "Семь Симеонов" были настоящей гордостью города. Из 11 детей в музыкальный коллектив вошли только семеро мальчиков — девочек в его состав не включали.

© Петр Малиновский Семейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска (8 марта 1988 года семья предприняла неудачную попытку захватить самолет Ту-154 с целью бегства из СССР). Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта © Петр Малиновский Семейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска (8 марта 1988 года семья предприняла неудачную попытку захватить самолет Ту-154 с целью бегства из СССР). Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта

Семье Овечкиных государство выделило две трехкомнатные квартиры в многоэтажке, а участники ансамбля получали жалованье. Некоторые из них стали студентами Института имени Гнесиных.

В 1987 году Овечкиным выпал уникальный шанс — поехать в Японию, где молодые музыканты выступили перед огромной аудиторией. Возможно, именно эти гастроли впоследствии подтолкнули братьев на страшное преступление. Они больше не хотели жить "в стране очередей и дефицита".

© AP Photo / Sadayuki Mikami Покупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год © AP Photo / Sadayuki Mikami Покупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год

Кровавое 8 марта

План побега семья разрабатывала полгода. Младших детей в планы не посвящали. Мать сумела купить на черном рынке ружья и патроны — якобы для охоты. Вместе со старшими сыновьями сделала бомбу.

Восьмого марта 1988-го "Семь Симеонов" взошли на борт самолета, следовавшего по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Через час Овечкины передали бортпроводнице записку: "Экипажу следовать в любую капстрану (Англия). Не снижаться, иначе взорвем самолет. Полет находится под нашим контролем".

Жизнь после теракта

После продолжительной перестрелки взорвалась бомба. Из взрослых Овечкиных в живых остались 28-летняя Ольга, выводившая младших из самолета, и 17-летний Игорь, предусмотрительно укрывшийся в уборной комнате.

Следствие по делу о захвате самолета длилось почти пять месяцев. Младших детей отдали сестре Людмиле, которая не участвовала в захвате и не подозревала о планах побега из страны. Она уже давно жила вместе с супругом отдельно от всей семьи.

Ольга признавала свою вину, хотя и настаивала на том, что в подготовке теракта она не принимала никакого участия и была категорически против захвата самолета.

В итоге 28-летнюю Ольгу приговорили к шести годам заключения, а 17-летнего Игоря — к восьми. Фактически они отсидели свои сроки лишь наполовину и вышли на свободу.

Однако жизнь обоих не сложилась. Вскоре Игоря арестовали за распространение наркотиков, он умер в СИЗО при невыясненных обстоятельствах. Ольга начала злоупотреблять алкоголем и погибла от рук пьяного сожителя.

© Depositphotos.com / silian Употребление алкоголя © Depositphotos.com / silian Употребление алкоголя

Младшая из дочерей Овечкиных — Ульяна — тоже начала выпивать. Находясь в нетрезвом состоянии, она несколько раз попадала под колеса автомобиля. В итоге девушка осталась инвалидом. Михаил не оставил свое увлечение музыкой, переехал жить в Испанию, но после перенесенного инсульта также стал инвалидом.