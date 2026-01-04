Рейтинг@Mail.ru
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?
Хоккей
Хоккей
 
14:45 04.01.2026 (обновлено: 16:33 04.01.2026)
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого? - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?
Матч "Вашингтона" с одним из аутсайдеров Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запомнится болельщикам не только неожиданной победой гостей, но... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://ria.ru/20260103/kuznetsov-2066219855.html
2026
Роберт Шилькович
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?

Овечкину разбили лицо и сломали зуб в матче "Вашингтона" с "Чикаго"

Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Матч "Вашингтона" с одним из аутсайдеров Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запомнится болельщикам не только неожиданной победой гостей, но и ярким эпизодом с Александром Овечкиным. В третьем периоде его легендарная улыбка стала еще более "беззубой" — соперник разбил россиянину лицо клюшкой.

Соперника даже не наказали

В середине третьего периода хоккеисты "Вашингтона" насели на ворота "Чикаго" — нужно было отыгрываться. Усилия, естественно, прилагал и Овечкин. В одном из эпизодов игры рекордсмен НХЛ неудачно столкнулся с защитником соперника Луисом Кревьером. В результате Овечкин оказался на льду, и у него пошла кровь.
Арбитр не заметил нарушения правил — игра не была остановлена. Россиянин медленно прикатился на скамейку, но вскоре вернулся на лед, где не стесняясь высказал одному из судей свои мысли по поводу эпизода. Для возмущения есть причины — Крвеьер должен был получить двойной малый штраф, но остался в игре.
Вследствие удара от канадца мог потерять еще один зуб. На одном из кадров трансляции кажется, что он повредил зуб по соседству с выбитым.
Беззубая улыбка Овечкина уже давно стала брендом. Россиянин не раз признавался, что не будет вставлять зуб, пока играет в хоккей. Однако после окончания карьеры планирует заняться этим.
«
"Не всю жизнь же ходить беззубым. А сейчас вставлять смысла нет — опять вылетит", — рассказывал хоккеист.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
3 января, 09:00

"Девчонкам это нравится"

С дыркой в верхней челюсти Овечкин играет на протяжении почти всей своей карьеры в НХЛ. Он лишился зуба в октябре 2007 года — в первом для "Вашингтона" матче сезона.
Играли в Атланте в гостях у "Трэшерс". Этой команды нет в НХЛ уже почти 15 лет — вот, насколько давно Овечкин играет без зуба. В 2011 году франшизу продали и перевезли в Виннипег. С тех пор команда известна под названием "Виннипег Джетс".
В том матче Овечкин играл жестко и агрессивно — много попыток силовых приемов и бросков по воротам соперника. Ови удалось отдать результативную передачу, и защита "Атланты" начала играть против него еще жестче. Овечкин выдержал мощнейший силовой прием от еще одной легенды российского хоккея Ильи Ковальчука, выступавшего тогда за "Трэшерс", а вскоре случилось столкновение с защитником Стивом Маккарти, которое навсегда изменило восприятие Овечкина в глазах болельщиков.
Александр получил сильный удар клюшкой по лицу, хотя канадец травмировал Овечкина ненамеренно. На лице нападающего "Вашингтона" появилась кровь, но несмотря на это он доиграл матч. А вот после игры пришлось перетерпеть неприятные медицинские процедуры.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Александр Овечкин
В результате удара верхний резец Овечкина раскололся напополам. Остатки зуба пришлось удалить. По словам очевидцев, операция проходила без наркоза. И это не все — Овечкину пришлось наложить 14 швов на подбородок.
Уже на следующий день Овечкин забил победный гол "Каролине", и "сверкал" провалом в челюсти на послематчевых интервью.
«
"Девчонкам это нравится. Я теперь выгляжу очень круто. Как воин!" — хвастался россиянин.
По счастливому совпадению, после потери зуба Овечкин вышел на новый уровень результативности и набрал в том сезоне рекордные для себя 65 голов. В тот же год Александр стал чемпионом мира в составе сборной России.
Схожая ситуация произошла в 2018 году. В плей-офф НХЛ Овечкин снова повредил зуб, и по итогам сезоне "Вашингтон" впервые выиграл Кубок Стэнли. К чему же приведет новый инцидент?
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
3 января, 17:25
 
ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
