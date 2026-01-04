Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?

Матч "Вашингтона" с одним из аутсайдеров Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запомнится болельщикам не только неожиданной победой гостей, но и ярким эпизодом с Александром Овечкиным. В третьем периоде его легендарная улыбка стала еще более "беззубой" — соперник разбил россиянину лицо клюшкой.

Соперника даже не наказали

В середине третьего периода хоккеисты "Вашингтона" насели на ворота "Чикаго" — нужно было отыгрываться. Усилия, естественно, прилагал и Овечкин . В одном из эпизодов игры рекордсмен НХЛ неудачно столкнулся с защитником соперника Луисом Кревьером. В результате Овечкин оказался на льду, и у него пошла кровь.

Арбитр не заметил нарушения правил — игра не была остановлена. Россиянин медленно прикатился на скамейку, но вскоре вернулся на лед, где не стесняясь высказал одному из судей свои мысли по поводу эпизода. Для возмущения есть причины — Крвеьер должен был получить двойной малый штраф, но остался в игре.

Вследствие удара от канадца мог потерять еще один зуб. На одном из кадров трансляции кажется, что он повредил зуб по соседству с выбитым.

Беззубая улыбка Овечкина уже давно стала брендом. Россиянин не раз признавался, что не будет вставлять зуб, пока играет в хоккей. Однако после окончания карьеры планирует заняться этим.

« "Не всю жизнь же ходить беззубым. А сейчас вставлять смысла нет — опять вылетит", — рассказывал хоккеист.

"Девчонкам это нравится"

С дыркой в верхней челюсти Овечкин играет на протяжении почти всей своей карьеры в НХЛ. Он лишился зуба в октябре 2007 года — в первом для "Вашингтона" матче сезона.

Играли в Атланте в гостях у "Трэшерс". Этой команды нет в НХЛ уже почти 15 лет — вот, насколько давно Овечкин играет без зуба. В 2011 году франшизу продали и перевезли в Виннипег. С тех пор команда известна под названием " Виннипег Джетс ".

В том матче Овечкин играл жестко и агрессивно — много попыток силовых приемов и бросков по воротам соперника. Ови удалось отдать результативную передачу, и защита " Атланты " начала играть против него еще жестче. Овечкин выдержал мощнейший силовой прием от еще одной легенды российского хоккея Ильи Ковальчука , выступавшего тогда за "Трэшерс", а вскоре случилось столкновение с защитником Стивом Маккарти, которое навсегда изменило восприятие Овечкина в глазах болельщиков.

Александр получил сильный удар клюшкой по лицу, хотя канадец травмировал Овечкина ненамеренно. На лице нападающего "Вашингтона" появилась кровь, но несмотря на это он доиграл матч. А вот после игры пришлось перетерпеть неприятные медицинские процедуры.

В результате удара верхний резец Овечкина раскололся напополам. Остатки зуба пришлось удалить. По словам очевидцев, операция проходила без наркоза. И это не все — Овечкину пришлось наложить 14 швов на подбородок.

Уже на следующий день Овечкин забил победный гол "Каролине", и "сверкал" провалом в челюсти на послематчевых интервью.

« "Девчонкам это нравится. Я теперь выгляжу очень круто. Как воин!" — хвастался россиянин.

По счастливому совпадению, после потери зуба Овечкин вышел на новый уровень результативности и набрал в том сезоне рекордные для себя 65 голов. В тот же год Александр стал чемпионом мира в составе сборной России.