Опрос показал, как американцы относятся к контролю над Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
17:42 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/opros-2066371432.html
Опрос показал, как американцы относятся к контролю над Венесуэлой
Опрос показал, как американцы относятся к контролю над Венесуэлой - РИА Новости, 04.01.2026
Опрос показал, как американцы относятся к контролю над Венесуэлой
Более 40% американцев выступают против контроля нефтяных ресурсов Венесуэлы компаниями США, следует из опроса компании YouGov. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:42:00+03:00
2026-01-04T17:42:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062856490_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b9c05644fe28db5e6fb91eebca6372.jpg
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Опрос показал, как американцы относятся к контролю над Венесуэлой

YouGov: 45% американцев выступают против контроля нефти Венесуэлы компаниями США

© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс в штате Ансоатеги, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 40% американцев выступают против контроля нефтяных ресурсов Венесуэлы компаниями США, следует из опроса компании YouGov.
Как показывают результаты опроса, 51% американцев считает, что США возьмут на себя контроль над нефтяными запасами Венесуэлы, при этом 45% респондентов выступают против этого шага, а поддерживают его только четверть опрошенных.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Команда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, пишет WSJ
Вчера, 13:46
Согласно опросу, 39% респондентов уверены в том, что военные действия США в Венесуэле противоречат американскому законодательству, в то время как 29% считают их вполне законными. Еще 36% опрошенных считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой будут проходить через справедливое судебное разбирательство в США, в то время как еще 30% уверены в обратном, а 34% не смогли дать оценку предстоящему процессу.
Опрос проводился 4 января среди 1041 взрослого американца. Погрешность составляет 3,1 процентный пункт.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Дадут о себе знать". На Западе сделали громкое заявление об атаке США
Вчера, 16:34
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
