В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 04.01.2026
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области отменен, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
россия
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области отменен, сообщил региональный главк МЧС России.
«
"Отбой красного уровня - угроза атаки БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на территории региона.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника
31 декабря 2025, 23:21
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала