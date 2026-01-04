https://ria.ru/20260104/opasnost-2066408505.html
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области отменен, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.01.2026
липецкая область
россия
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников