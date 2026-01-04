Рейтинг@Mail.ru
США утром снимет ограничение на полеты над Карибами
06:56 04.01.2026
США утром снимет ограничение на полеты над Карибами
США утром снимет ограничение на полеты над Карибами - РИА Новости, 04.01.2026
США утром снимет ограничение на полеты над Карибами
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского региона будут сняты в 8.00 мск, после чего авиаперелеты... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
силия флорес
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, каракас, силия флорес, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Силия Флорес, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
США утром снимет ограничение на полеты над Карибами

Минтранс США: ограничения на полеты над Карибами будут сняты в 8.00 мск

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского региона будут сняты в 8.00 мск, после чего авиаперелеты возобновятся.
В ночь с субботы на воскресенье Даффи подтвердил, что Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов ввело ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом и Венесуэлой на фоне военных действий Штатов в Венесуэле.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: тысячи туристов застряли на Карибах из-за ударов США по Венесуэле
Вчера, 05:58
"Первоначальные ограничения вокруг Карибского региона будут сняты в… (8.00 мск – ред.), и перелеты можно будет возобновить. Авиакомпании проинформированы и быстро обновят свои расписания", - написал Даффи на своей странице в соцсети X.
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис
Вчера, 06:30
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасСилия ФлоресНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
