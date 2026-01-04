https://ria.ru/20260104/ogranichenija-2066396686.html
В аэропорту Жуковский отменили временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
