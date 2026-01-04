Рейтинг@Mail.ru
10:06 04.01.2026
Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования
Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечту 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга о наборе для рисования с мольбертом в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 04.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечту 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга о наборе для рисования с мольбертом в рамках акции "Елка желаний".
Девочка перед Новым годом приехала в Москву с мамой и старшей сестрой. Вместе они посетили каток на ВДНХ, "Москвариум", сходили в Большой театр на балет "Щелкунчик", а также посетили необходимых врачей.
В завершении поездки Новак подарил Ксении, которая уже четыре года увлекается рисованием, этюдник с мольбертом, кистями и красками.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер России 22 декабря заявил, что исполнит мечты пятерых детей из Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края в рамках этой акции.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
2 января, 10:33
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияМоскваАлександр НовакМосквариумБольшой театр
 
 
