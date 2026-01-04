https://ria.ru/20260104/novak-2066323203.html
Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования
Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования - РИА Новости, 04.01.2026
Новак подарил девочке из Петербурга набор для рисования
Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечту 11-летней Ксении из Санкт-Петербурга о наборе для рисования с мольбертом в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 04.01.2026
