"Новое мировое устройство". Норвежский Нострадамус о будущем России - РИА Новости, 04.01.2026
11:42 04.01.2026
"Новое мировое устройство". Норвежский Нострадамус о будущем России
"Новое мировое устройство". Норвежский Нострадамус о будущем России - РИА Новости, 04.01.2026
"Новое мировое устройство". Норвежский Нострадамус о будущем России
За социологом Йоханом Галтунгом давно закрепилось прозвище "норвежский Нострадамус". Он изучал войны, распады государств, цивилизационные переломы и делал... РИА Новости, 04.01.2026
"Новое мировое устройство". Норвежский Нострадамус о будущем России

Йохан Галтунг
Йохан Галтунг - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / PAT CROWE II
Йохан Галтунг. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За социологом Йоханом Галтунгом давно закрепилось прозвище "норвежский Нострадамус". Он изучал войны, распады государств, цивилизационные переломы и делал выводы, которые часто звучали пугающе прямолинейно. Сегодня, оглядываясь назад, трудно не заметить: его предсказания сбылись с пугающей точностью.

Предсказал судьбу СССР

Еще в 1985 году Галтунг заявил, что Советский Союз распадется в течение семи лет. Тогда это звучало почти крамольно: СССР казался монолитным, а разговоры о его конце считались маргинальными. Однако к 1991 году события развернулись практически в обозначенные сроки.
Митинг на Манежной площади. 10 марта 1991 года
Митинг на Манежной площади. 10 марта 1991 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Митинг на Манежной площади. 10 марта 1991 года
В 1996 году он сделал еще одно заявление, которое позже станут цитировать десятки раз: норвежец предсказал теракты 11 сентября в США с поразительной точностью, вплоть до даты. В том же интервью он говорил и о Чечне, утверждая, что война закончится полным возвращением региона под контроль России и укреплением ее позиций на Кавказе.
В начале 2000-х Галтунг резко критиковал вмешательство США и Европы в дела Ближнего Востока. Он предупреждал: агрессивная политика в отношении мусульманского мира неизбежно приведет к формированию радикального движения, которое будет воевать не только с Западом, но и с его ценностями.
Иракские военные готовятся к наступлению в Фаллудже
Иракские военные готовятся к наступлению в Фаллудже - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные готовятся к наступлению в Фаллудже
Особенно резко он высказывался о будущем американской модели. В 2012 году Галтунг говорил, что доллар и сама архитектура американской экономики не переживут первую треть XXI века. Взамен, по его версии, возникнет альтернативный экономический блок с участием Китая, России, Турции и стран арабского мира. Этот союз должен был создать новую банковскую систему, независимую от Запада.

Россия и США: разные траектории

По расчетам Галтунга, перелом для США начался около 2020 года, а для России с 2023-го. Он подчеркивал: сначала это будет почти незаметно, но разрыв в социальном, экономическом и военном потенциале начнет постепенно сокращаться.
К 2035-2037 годам, как считал Галтунг, западная модель окончательно уступит место новому мировому устройству.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Европу в этой схеме он видел ослабленной и вынужденной искать новых партнеров — Индию, Японию, Австралию, Израиль. НАТО, по его словам, утратит смысл и фактически распадется.
Несмотря на жесткость прогнозов, Галтунг не описывал бесконечный апокалипсис. Он утверждал, что США в конце XXI века вновь станут государством без ядерного оружия, и будут находиться под контролем некоего глобального политического механизма.
Россия же, по его мнению, достигнет пика расцвета около 2050 года. Население может вырасти до 220 миллионов человек.
Балканские страны — Сербия, Болгария, Молдавия — в его модели становились своеобразными "анклавами влияния" России в Европе.
 
 
 
