Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем - последней, шестой гонке в рамках многодневки "Тур де... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
лыжные гонки
спорт
джессика диггинс
хейди венг
дарья непряева
тур де ски
спорт, джессика диггинс, хейди венг, дарья непряева, тур де ски
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Хейди Венг, Дарья Непряева, Тур де Ски
