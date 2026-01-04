Рейтинг@Mail.ru
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
18:12 04.01.2026
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем - последней, шестой гонке в рамках многодневки "Тур де... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
лыжные гонки
спорт
джессика диггинс
хейди венг
дарья непряева
тур де ски
спорт, джессика диггинс, хейди венг, дарья непряева, тур де ски
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Хейди Венг, Дарья Непряева, Тур де Ски
Непряева заняла шестое место в последней гонке "Тур де Ски"

Непряева заняла шестое место в масс-старте на "Тур де Ски"

Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем - последней, шестой гонке в рамках многодневки "Тур де Ски" в Италии.
Победу одержала норвежка Каролин Симпсон-Ларсен (37 минут 5,3 секунды). Второе место заняла американка Джессика Диггинс (+8,8), третьей стала норвежка Хейди Венг (+14,4). Непряева уступила победительнице 1 минуту 4,3 секунды.
Гонка идет в зачет пятого этапа Кубка мира.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на "Тур де Ски"
Вчера, 14:30
 
Лыжные гонки, Спорт, Джессика Диггинс, Хейди Венг, Дарья Непряева, Тур де Ски
 
