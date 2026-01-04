Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/muzhchina-2066361931.html
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина - РИА Новости, 04.01.2026
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:33:00+03:00
2026-01-04T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина

Мужчина погиб в ходе атаки дрона ВСУ на Рыльский район в Курской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Трагедия в приграничье. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал деревню Новую Николаевку Рыльского района. К огромной скорби, в результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала