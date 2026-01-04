https://ria.ru/20260104/muzhchina-2066361931.html
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина - РИА Новости, 04.01.2026
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:33:00+03:00
2026-01-04T16:33:00+03:00
2026-01-04T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке украинского дрона погиб мужчина
Мужчина погиб в ходе атаки дрона ВСУ на Рыльский район в Курской области