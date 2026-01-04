Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский анонсировал завершение своей карьеры по окончании сезона.

В мае Мусэрский продлил контракт с японским клубом "Сантори Санбердз" до конца сезона-2025/26.

"После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова", - заявил Мусэрский.

Мусэрскому 37 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды - Мировой лиги.