Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Волейбол
 
12:44 04.01.2026
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский анонсировал завершение своей карьеры по окончании сезона.
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона

Олимпийский чемпион по волейболу Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский анонсировал завершение своей карьеры по окончании сезона.
В мае Мусэрский продлил контракт с японским клубом "Сантори Санбердз" до конца сезона-2025/26.
"После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова", - заявил Мусэрский.
Мусэрскому 37 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды - Мировой лиги.
В России диагональный играл за "Металлоинвест" и "Белогорье". За "Санбердз" он выступает с 2018 года. В мае вместе с клубом россиянин стал четырехкратным чемпионом Японии по волейболу, а "Сантори" выиграл национальный чемпионат в 11-й раз в истории.
Сергей Андронов завершил карьеру
