Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский анонсировал завершение своей карьеры по окончании сезона. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в составе сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский анонсировал завершение своей карьеры по окончании сезона.
В мае Мусэрский продлил контракт с японским клубом "Сантори Санбердз" до конца сезона-2025/26.
"После этого сезона я закончу карьеру. Но сейчас все продолжается, и я хочу помочь команде выиграть снова", - заявил Мусэрский.
Мусэрскому 37 лет. Он является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды - Мировой лиги.
В России диагональный играл за "Металлоинвест" и "Белогорье". За "Санбердз" он выступает с 2018 года. В мае вместе с клубом россиянин стал четырехкратным чемпионом Японии по волейболу, а "Сантори" выиграл национальный чемпионат в 11-й раз в истории.