В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров
Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T10:50:00+03:00
2026-01-04T10:50:00+03:00
2026-01-04T20:00:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
новый год
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец, Новый год
