В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров
10:50 04.01.2026 (обновлено: 20:00 04.01.2026)
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров
Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.01.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, новый год
В Москве высота сугробов достигла 30 сантиметров

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На утро 4 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 26 сантиметров, МГУ - 23 сантиметра, на Балчуге - 22 сантиметра, но больше всего снега в Москве зафиксировала метеостанция Тушино - 30 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске - 27 сантиметров, Клину - 25 сантиметров, Наро-Фоминске - 23 сантиметра, Можайске и Черустях - 22 сантиметра, Дмитрове - 24 сантиметра, Серпухове - 21 сантиметр, Павловском Посаде - 20 сантиметров.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
