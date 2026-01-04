МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сеть коммуникационных коллекторов подготовили к холодам в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве подготовили к холодам сеть коммуникационных коллекторов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. Коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных коммуникаций. Общая длина коллекторов достигает 819 километров, а число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллекторы представляют собой бетонные футляры, которые служат для размещения важнейших инженерных сетей: водопровода, теплосети, электрических кабелей и линий связи. За состоянием коллекторов и проложенных в них коммуникаций следит АО " Москоллектор ".

Как подчеркивается на сайте, обслуживание городских инженерных сетей зимой требует особого подхода. Для устойчивой работы коллекторного хозяйства необходимо поддерживать температуру не ниже плюс пяти градусов, чтобы исключить попадание ледяного воздуха через вентиляционные шахты и предотвратить промерзание проложенных коммуникаций. Особенно важно это для сети холодного водоснабжения. Шахты утепляют негорючими материалами, например фольма‑тканью, которая состоит из технического текстиля на основе обработанных стеклянных нитей с фольгированным слоем, эффективно удерживает тепло и не пропускает влагу.

Уточняется, что коллекторы глубиной до 1,5 метра начинают утеплять уже в первых числах октября, а к объектам на глубине от трех до пяти метров и более приступают после устойчивого перехода ночных температур в отрицательный диапазон.