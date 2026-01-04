Суд признал законным изъятие имущества у экс-главы правительства КЧР

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева и его родственников стоимостью более 40 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - следует из данных.

Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом. В иске они просили обратить в доход государства имущество Кайшева и его родственников.

Представители прокуратуры заявляли в суде, что Кайшев, став чиновником вопреки антикоррупционному законодательству, продолжил коммерческую деятельность.

В суде были подтверждены доводы надзорного ведомства, что Кайшев неправомерно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые вопреки антикоррупционным запретам и ограничениям были вовлечены им в предпринимательскую деятельность. В результате на их базе созданы агропромышленные предприятия – ООО "Агрофирма "Село имени Г.В. Кайшева" и ООО "Пятигорский молочный комбинат".

Также, как сообщали в ГП РФ , Кайшев, игнорируя требования законодательства о противодействии коррупции, получил права на Пятигорский ипподром, санаторий, гостиничный комплекс и другие дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства. А чтобы скрыть их, Кайшев оформил часть активов на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании.

Таким образом, Кайшев владел и управлял коммерческими структурами, вопреки законодательству о противодействии коррупции. За время работы на госслужбе он приобретал дорогостоящее имущество, несмотря на то, что его доход составлял всего 499 тысяч рублей.