Суд признал законным изъятие имущества у экс-главы правительства КЧР
Суд признал законным изъятие имущества у экс-главы правительства КЧР
Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира... РИА Новости, 04.01.2026
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева и его родственников стоимостью более 40 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - следует из данных.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
27 декабря 2025, 12:55
Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом. В иске они просили обратить в доход государства имущество Кайшева и его родственников.
Представители прокуратуры заявляли в суде, что Кайшев, став чиновником вопреки антикоррупционному законодательству, продолжил коммерческую деятельность.
В суде были подтверждены доводы надзорного ведомства, что Кайшев неправомерно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые вопреки антикоррупционным запретам и ограничениям были вовлечены им в предпринимательскую деятельность. В результате на их базе созданы агропромышленные предприятия – ООО "Агрофирма "Село имени Г.В. Кайшева" и ООО "Пятигорский молочный комбинат".
Также, как сообщали в ГП РФ, Кайшев, игнорируя требования законодательства о противодействии коррупции, получил права на Пятигорский ипподром, санаторий, гостиничный комплекс и другие дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства. А чтобы скрыть их, Кайшев оформил часть активов на своих родственников, знакомых и подконтрольные компании.
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
29 декабря 2025, 12:07
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
29 декабря 2025, 12:07
Таким образом, Кайшев владел и управлял коммерческими структурами, вопреки законодательству о противодействии коррупции. За время работы на госслужбе он приобретал дорогостоящее имущество, несмотря на то, что его доход составлял всего 499 тысяч рублей.
Из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что ответчиками выступали экс-председатель правительства Карачаево-Черкесской Республики (в 2008-2010 годах) Владимир Кайшев, Нурет, Елена, Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО "Понтос Плаза".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат
3 января, 16:26
 
