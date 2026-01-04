Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США

"Это безумие. Это абсолютное безумие. Но возмездия не будет. Для Соединенных Штатов не будет никаких последствий. Они делают то, что хотят", - добавил боец ММА.

"Что должны сделать страны, но они этого не сделают, так это бойкотировать чемпионат мира по футболу. Если только они не перенесут его из Соединенных Штатов. Там не должно быть чемпионата мира по футболу. Мы не собираемся запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях, но мы не собираемся участвовать в большом, самом крупном спортивном мероприятии в мире, которое проводится в стране, которая вторгается в другую страну, которая наказывает другую страну", - отметил Монсон.