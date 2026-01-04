Рейтинг@Mail.ru
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
11:24 04.01.2026 (обновлено: 11:43 04.01.2026)
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости призвал страны бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T11:24:00+03:00
2026-01-04T11:43:00+03:00
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США

Монсон призвал страны бойкотировать ЧМ-2026 по футболу в США

© Фото : Из личного архива Джеффа МонсонаДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Из личного архива Джеффа Монсона
Джефф Монсон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости призвал страны бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
«
"Соединенные Штаты контролируют все основные спортивные организации, включая МОК, ФИФА, все остальное. Нет никаких шансов, что Америка подвергнется санкциям. Что Америка хочет сделать, то она и делает, без каких-либо последствий. Но я не считаю, что спорт и политика должны смешиваться. Я считаю, что то, что делает страна, даже если это добро, или особенно если это зло, должно быть таковым, и спортсмены, которые не имеют никакого отношения к политике, не должны быть отстранены от участия в соревнованиях, к которым они готовятся. Однако на США должны быть наложены финансовые санкции", - заявил Монсон.
"Это безумие. Это абсолютное безумие. Но возмездия не будет. Для Соединенных Штатов не будет никаких последствий. Они делают то, что хотят", - добавил боец ММА.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде c 11 июня по 19 июля.
"Что должны сделать страны, но они этого не сделают, так это бойкотировать чемпионат мира по футболу. Если только они не перенесут его из Соединенных Штатов. Там не должно быть чемпионата мира по футболу. Мы не собираемся запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях, но мы не собираемся участвовать в большом, самом крупном спортивном мероприятии в мире, которое проводится в стране, которая вторгается в другую страну, которая наказывает другую страну", - отметил Монсон.
