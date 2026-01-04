https://ria.ru/20260104/minoborony-2066334906.html
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2026
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
Российские военные освободили Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
2026-01-04T12:11:00+03:00
2026-01-04T12:11:00+03:00
2026-01-04T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
Группировка "Запад" взяла под контроль Подолы в Харьковской области