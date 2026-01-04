Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 04.01.2026 (обновлено: 13:57 04.01.2026)
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2026
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области
Российские военные освободили Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
ВС России взяли под контроль Подолы в Харьковской области

Группировка "Запад" взяла под контроль Подолы в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные освободили Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Подолы в Харьковской области
Также российские бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка и Нечволодовка в Харьковской области, а также Лозовое и Рубцов в ДНР.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 180 боевиков, две ББМ, девять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства и три хранилща снарядов, добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
