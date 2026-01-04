Рейтинг@Mail.ru
16:20 04.01.2026
МБА-МАИ обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Московский клуб МБА-МАИ обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московский клуб МБА-МАИ обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 73:68 (21:13, 10:17, 20:22, 22:16). Самым результативным игроком встречи стал Владислав Трушкин из МБА-МАИ, набравший 16 очков. В составе гостей 13 очков записал в свой актив Октавиус Эллис.
Единая Лига ВТБ
04 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
МБА
73 : 68
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений и с 10 победами в 18 играх идет на шестом месте в турнирной таблице. "Уралмаш" (6 побед, 12 поражений) располагается на седьмой позиции.
В другом матче красноярский "Енисей" дома уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 72:76 (18:21, 18:16, 16:10, 20:29).
Баскетбол
 
