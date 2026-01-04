https://ria.ru/20260104/mba-maja-2066360170.html
МБА-МАИ обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
МБА-МАИ обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
МБА-МАИ обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Московский клуб МБА-МАИ обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T16:20:00+03:00
2026-01-04T16:20:00+03:00
2026-01-04T16:57:00+03:00
баскетбол
спорт
москва
владислав трушкин
октавиус эллис
московский авиационный институт
уралмаш
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568973083_0:671:2048:1823_1920x0_80_0_0_bbd54ed8b34c5ff196568af120cc18b3.jpg
https://ria.ru/20260104/basketbol-2066345882.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568973083_0:1039:2048:2575_1920x0_80_0_0_b5fe76868c163b7c539b33770f00a843.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, владислав трушкин, октавиус эллис, московский авиационный институт, уралмаш, нижний новгород, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Владислав Трушкин, Октавиус Эллис, Московский авиационный институт, Уралмаш, Нижний Новгород, Енисей, Единая Лига ВТБ
МБА-МАИ обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
МБА-МАИ прервал трехматчевую серию поражений, обыграв "Уралмаш"