https://ria.ru/20260104/maduro-2066390948.html
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев - РИА Новости, 04.01.2026
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев
Свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро США никак не связано с наркотиками, только с нефтью, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:13:00+03:00
2026-01-04T20:13:00+03:00
2026-01-04T20:17:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:31:560:451_1920x0_80_0_0_b9a4d2282be4cfe5da9b6b6b80c5a872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Удары США по Венесуэле
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев
Медведев: свержение Мадуро США никак не связано с наркотиками, только с нефтью