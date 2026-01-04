Рейтинг@Mail.ru
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 04.01.2026 (обновлено: 20:17 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/maduro-2066390948.html
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев - РИА Новости, 04.01.2026
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев
Свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро США никак не связано с наркотиками, только с нефтью, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:13:00+03:00
2026-01-04T20:17:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дмитрий медведев
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:84:560:399_1920x0_80_0_0_6954a92b4bfbee33a45aa56b1811ec46.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066244060_0:31:560:451_1920x0_80_0_0_b9a4d2282be4cfe5da9b6b6b80c5a872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дмитрий медведев, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Удары США по Венесуэле
Свержение Мадуро связано только с нефтью, заявил Медведев

Медведев: свержение Мадуро США никак не связано с наркотиками, только с нефтью

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро США никак не связано с наркотиками, только с нефтью, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Команда (президента США Дональда - ред.) Трампа - жесткая и циничная в продвижении интересов своей страны. Свержение Мадуро никак не было связано с наркотиками - только с нефтью, и они открыто признают это. Lex fortissimum (право сильнейшего - ред.), очевидно, сильнее обычного правосудия, но смогут ли они управлять Венесуэлой удаленно - большой вопрос", - написал Медведев в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДмитрий МедведевУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала