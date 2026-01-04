Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро

"ВС Венесуэлы требуют скорейшего освобождения конституционного президента Боливарианской Республики. Требуем освободить его. Похищены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес", - заявил глава ведомства в выступлении, транслировавшемся на Telegram-канале Мадуро.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.