Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро
19:38 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/maduro-2066386034.html
Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро
Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро - РИА Новости, 04.01.2026
Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес потребовал скорейшего освобождения похищенного США президента Николаса Мадуро и первой леди страны Силии... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:38:00+03:00
2026-01-04T19:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, мид кнр, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, МИД КНР, Удары США по Венесуэле
Министр обороны Венесуэлы потребовал освободить похищенного США Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Лопес потребовал освободить похищенного США Мадуро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
КАРАКАС, 4 янв – РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес потребовал скорейшего освобождения похищенного США президента Николаса Мадуро и первой леди страны Силии Флорес.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
Вчера, 05:15
«
"ВС Венесуэлы требуют скорейшего освобождения конституционного президента Боливарианской Республики. Требуем освободить его. Похищены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес", - заявил глава ведомства в выступлении, транслировавшемся на Telegram-канале Мадуро.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
NYT узнала, почему Трамп хотел провести захват Мадуро в праздники
Вчера, 14:26
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
