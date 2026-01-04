Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат Блага потребовал от США немедленно освободить Мадуро
17:29 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/maduro-2066369923.html
Евродепутат Блага потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:29:00+03:00
2026-01-04T17:29:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
словакия
николас мадуро
любош блага
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
в мире, сша, венесуэла, словакия, николас мадуро, любош блага, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Словакия, Николас Мадуро, Любош Блага, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
БРАТИСЛАВА, 4 янв - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«
"Призыв к США: отпустите президента Мадуро! Никогда бы не поверил, что буду адресовать другому государству такой призыв, который обычно адресуют террористическим организациям", - написал Блага в своем Telegram-канале в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Он заявил, что произошедшее с Мадуро не имеет аналогов в истории.
«
"Мы можем присоединиться к призыву РФ и КНР, которые от США требуют немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Нет, США не имеют права ни нападать на суверенное государство, ни "управлять" Венесуэлой, ни воровать венесуэльскую нефть, ни похищать лидеров других стран. Эра колониализма уже давно закончилась", - написал Блага.
Он сообщил, что послу США в Словакии будет направлено письмо с осуждением американской агрессии в отношении Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В мире, США, Венесуэла, Словакия, Николас Мадуро, Любош Блага, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала