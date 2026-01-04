Белый дом репостнул видео с Мадуро в здании DEA

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Белый дом Белый дом репостнул видео, на котором похищенного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведут по коридору в антинаркотическом управлении в Нью-Йорке.

Видеозапись была опубликована в аккаунте пресс-службы Белого дома в социальной сети Х. Автором оригинального поста указан Пол Мауро, в соцсети Х он подписан как контрибьютор телеканала Fox News.

На ролике продолжительностью 12 секунд Мадуро в шапке с открытым лицом ведут, взяв под руки, сотрудники службы по борьбе с наркотиками США (DEA) по коридору, на полу которого надпись DEA NYD, указывающая на нью-йоркское отделение службы. Мадуро на английском пожелал окружавшим его людям доброй ночи и счастливого Нового года.

"Проход преступника", - говорится в подписи к видео.

При этом комментаторы усомнились в подлинности видео: они спрашивают, не сгенерировано ли оно искусственным интеллектом, задаются вопросом, почему одежда на Мадуро сильно отличается от той, в которой он был запечатлен на снимке несколько часов назад, а также публикуют отредактированные ролики и фото с другими людьми вместо президента Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.