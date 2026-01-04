Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе раздельно - РИА Новости, 04.01.2026
04:02 04.01.2026
СМИ: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе раздельно
СМИ: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе раздельно - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе раздельно
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, возможно, будут содержаться в изоляторе в США раздельно, считает аналитик CNN по вопросам правоохранительных... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
СМИ: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе раздельно

CNN: Мадуро и его супругу, возможно, будут содержать в изоляторе в США раздельно

Николас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, возможно, будут содержаться в изоляторе в США раздельно, считает аналитик CNN по вопросам правоохранительных органов и разведки Джон Миллер.
"Оба (Мадуро и супруга) в Метрополитенском центре задержания (изоляторе - ред.) будут содержаться в соответствии со специальными административными мерами, им будет обеспечена безопасность, и они, возможно, будут сидеть раздельно друг от друга", - говорится в публикации CNN.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
03:57
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
03:32
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООН
 
 
