Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в Нью-Йорке, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.01.2026
02:42 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/maduro-2066298186.html
Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в Нью-Йорке, сообщают СМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные США, все еще находятся на военной базе в Нью-Йорке, где Флорес проходит медобследование, РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:42:00+03:00
2026-01-04T02:42:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в Нью-Йорке, сообщают СМИ

CNN: Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в Нью-Йорке

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные США, все еще находятся на военной базе в Нью-Йорке, где Флорес проходит медобследование, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее самолет, на борту которого, предположительно, находился Мадуро, приземлился в Нью-Йорке. Как писали СМИ, сначала его должны отвезти в штаб-квартиру DEA, затем - перевезти на вертолете в Бруклин и доставить в Метрополитенский центр предварительного заключения (следственный изолятор MDC Brooklyn).
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес все еще находятся на базе национальной гвардии ВВС "Стюарт" в Нью-Йорке, где Флорес проходит в ангаре дальнейшее медицинское обследование", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
