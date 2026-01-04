Мадуро с супругой находятся на базе ВВС в Нью-Йорке, сообщают СМИ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, захваченные США, все еще находятся на военной базе в Нью-Йорке, где Флорес проходит медобследование, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее самолет, на борту которого, предположительно, находился Мадуро, приземлился в Нью-Йорке. Как писали СМИ, сначала его должны отвезти в штаб-квартиру DEA, затем - перевезти на вертолете в Бруклин и доставить в Метрополитенский центр предварительного заключения (следственный изолятор MDC Brooklyn).
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес все еще находятся на базе национальной гвардии ВВС "Стюарт" в Нью-Йорке, где Флорес проходит в ангаре дальнейшее медицинское обследование", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.