СМИ: Мадуро отправят в изолятор, где сидят сообщница Эпштейна и репер Diddy

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро предположительно отправят в тот же изолятор в Бруклине, где содержатся известный американский рэпер Шон Комбс (Diddy) и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра, известный как "Коротышка" или "Эль Чапо", сообщает портал Axios.
"Это учреждение известно тем, что в нем содержатся такие высокопоставленные "знаменитые заключенные", как Хоакин "Эль Чапо" Гусман, Луиджи Манджоне (обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона - ред.), Гислейн Максвелл (сообщница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - ред.), P Diddy и Сэм Бэнкман-Фрид (основатель обанкротившейся криптобиржи FTX - ред.)", - пишет портал.
Axios отмечает, что этот изолятор также печально известен своей ветхостью, антисанитарией и небезопасностью.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.