Болельщики принесли флаг России на церемонию награждения "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
20:44 04.01.2026 (обновлено: 23:03 04.01.2026)
Болельщики принесли флаг России на церемонию награждения "Тур де Ски"
Болельщики принесли флаг России на церемонию награждения "Тур де Ски"
Болельщики принесли флаг России на церемонию награждения "Тур де Ски"

© Getty Images / Grega Valancic/VOIGTСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время церемонии награждения по окончании мужского масс-старта на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), сообщает Expressen.
"Тур де Ски" завершился гонками с общего старта в воскресенье. В мужской гонке победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген, россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым и принял участие в церемонии награждения.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
Вчера, 19:02
Руководитель отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси, который контролировал интервью Коростелева, сообщил, что организаторы заметили российский флаг, но не стали ничего предпринимать, так как не могут запретить болельщикам демонстрировать национальную символику России.
"Я увидел российский флаг и хотел немного проконтролировать ситуацию. Если у кого-то в толпе есть флаг, нам нечего сказать по этому поводу. Если бы Коростелев праздновал с ним в зоне финиша, это было бы нарушением правил", - заявил Сасси.
Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками. Для этого им пришлось убрать национальную символику.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"
3 января, 15:22
 
